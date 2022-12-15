Нам потрібні сучасні танки, ПРО і ППО: Зеленський виступив на засіданні Євроради

Грудень, 15 в 15:01

Україна потребує більше сучасного озброєння. Це стосується і ППО, і ПРО, і сучасних танків.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи 15 грудня через відеозв’язок на засіданні Євроради.

– Оборонна підтримка має бути не меншою, ніж у минулі пів року. Це критично важливо для захисту української свободи й самої ідеї Європи у глобальному протистоянні з РФ. Але ми також потребуємо більш сучасних озброєнь, більшого обсягу постачання. І я прошу кожну з 27 країн ЄС вирішити, що конкретно ви можете зробити для збільшення обсягу постачання ППО й ПРО. Це стосується і сучасних танків, – звернувся глава держави до європейських лідерів.

За його словами, наразі немає жодної раціональної причини, чому б Україні не отримати їх уже зараз, і перша країна, яка надасть сучасні танки, відкриє можливість аналогічних постачань усьому світу й запам’ятається як один із найважливіших захисників свободи.

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– Це стосується й більш далекобійних артилерійських і ракетних систем, які могли б пришвидшити закінчення російської агресії. Все це – прямий порятунок мільйонів життів, – підсумував Зеленський.

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