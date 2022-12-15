Декабрь, 15 в 12:31

За два года реформирования одну из самых коррумпированных сфер в Украине – строительство – постепенно превращают в одну из самых прозрачных. А законопроект 5655, принятый Верховной Радой накануне, является завершением сложной и смелой реформы.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

По его словам, еще два года назад строительный реестр физически находился не в Украине, а в частных руках.

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— Любые изменения в этот реестр могли внести (и регулярно вносили) старым числом, могли запросто подменить любое разрешение или документ (что также делали регулярно), а в отдельных полях реестра даже делались заметки недвусмысленного характера, — написал Выскуб, опубликовав скриншот соответствующих сообщений в реестре.

Он добавил, что получить документацию на объект или хотя бы узнать о наличии необходимых документов было нереально.

— Также было нереально получить разрешение на начало строительства или сертификат о готовности объекта без взятки с конкретной таксой в зависимости от региона, о котором все знали, и хозяевам этого государственного бизнеса это приносило несколько миллиардов гривен в год, — добавил он.

По словам заместителя министра, за последние два года строительный реестр стал современной и безопасной ІТ-системой, принадлежащей государству, он доступен в форме открытых данных, где можно увидеть все объекты и документы на них, в том числе на карте.

— Каждое разрешение предусматривает наличие QR-кода, который в т. ч. размещается на строительной площадке для проверки законности строительства и необходимого пакета документов. Каждый документ — от градостроительных условий, проекта до сертификата — имеется в единой системе и подписан КЭП уполномоченного лица для предотвращения подделок или любых манипуляций в дальнейшем. Большинство услуг предоставляется онлайн, а часть даже автоматически — без чиновника — на основании проверки данных в других регистрах и кадастрах, — отметил Выскуб.

Выскуб считает, что для завершения реформы и полной автоматизации всех процессов и услуг не хватало закона.

— Закон очень смелый и реформаторский. И там действительно есть нормы, которые предусматривают передачу отдельных полномочий от чиновников (которые не имеют экспертизы и работают за мизерную плату, но делают дорогую экспертную работу) к бизнесу. Я уверен, что за этим будущее. И передача ряда функций от власти в авторизованный бизнес с жестким контролем и ответственностью является очень эффективным инструментом для реформирования устаревшей, забюрократизированной и, в конце концов, коррумпированной системы государственного управления отдельными сферами, — подчеркнул Выскуб.

Выскуб добавляет, что за последние два года одна из самых коррумпированных сфер в Украине стала одной из самых прозрачных.

— 5655 позволяет завершить эту сложную и смелую реформу. Надеюсь, мы не упустим этот шанс! — подытожил он.