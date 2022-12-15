Грудень, 15 в 12:31

За два роки реформування одну з найбільш корумпованих сфер в Україні – будівництво – поступово перетворюють на одну з найпрозоріших. А законопроєкт 5655, ухвалений Верховною Радою напередодні, є завершенням складної та сміливої реформи.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, ще два роки тому будівельний реєстр фізично знаходився не в Україні, а у приватних руках.

Зараз дивляться

– Будь-які зміни в цей реєстр могли внести (і регулярно вносили) старим числом, могли запросто підмінити будь-який дозвіл чи документ (що також робили регулярно), а в окремих полях реєстру навіть робилися примітки недвозначного характеру, – написав Вискуб, опублікувавши скріншот відповідних дописів у реєстрі.

Він додав, що отримати документацію на об’єкт чи хоча б дізнатися про наявність необхідних документів було нереально.

– Так само було нереально отримати дозвіл на початок будівництва чи сертифікат про готовність об’єкта без хабаря з конкретною таксою залежно від регіону, про яку всі знали, і господарям цього державного бізнесу це приносило кілька мільярдів гривень на рік, – додав він.

За словами заступника міністра, за останні два роки будівельний реєстр став сучасною та безпечною ІТ-системою, що належить державі, він доступний у формі відкритих даних, де можна побачити всі об’єкти та документи на них, зокрема на мапі.

– Кожен дозвіл передбачає наявність QR-коду, що у т.ч. розміщується на будівельному майданчику для перевірки законності будівництва та необхідного пакету документів. Кожен документ – від містобудівних умов, проєкту до сертифіката – наявний в єдиній системі та підписаний КЕП уповноваженої особи для унеможливлення підробок чи будь-яких маніпулювань надалі. Більшість послуг вже надається онлайн, а частина – навіть автоматично, без чиновника, на підставі перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах, – зазначив Вискуб.

Вискуб вважає, що для завершення реформи та повної автоматизації усіх процесів та послуг не вистачало закону.

– Закон дуже сміливий та реформаторський. І там дійсно є норми, які передбачають передачу окремих повноважень від чиновників (які не мають експертизи та працюють за мізерну плату, але роблять дорогу експертну роботу) до бізнесу. Я впевнений, що за цим майбутнє. І передача ряду функцій від влади до авторизованого бізнесу з жорстким контролем та відповідальністю є дуже ефективним інструментом для реформування застарілої, забюрократизованої та, зрештою, корумпованої системи державного управління окремими сферами, – наголосив Вискуб.

Вискуб додає, що за останні два роки одна з найбільш корумпованих сфер в Україні стала однією з найбільш прозорих.

– 5655 дозволяє завершити цю складну та сміливу реформу. Сподіваюсь, ми не проґавимо цей шанс! – підсумував він.