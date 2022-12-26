Главой Администрации судоходства назначен ветеран-защитник Херсона

Декабрь, 26 в 14:18

Главой Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины (Администрации судоходства) назначен Евгений Игнатенко, ветеран войны с Россией и экс-директор судоходной компании Нибулон.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. В ведомстве отмечают, что в морской отрасли Игнатенко работает с 2004 года.

– Начинал как помощник капитана судна заграничного плавания. С 2012 года присоединился к команде ООО СП Нибулон, с которой прошел путь от капитана буксира до директора судоходной компании. С 2017 года отвечал за развитие коммерческой деятельности и руководил флотом ООО Грейн-Трансшипмент, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с первых дней полномасштабного российского вторжения Игнатенко мобилизовался в ряды ВСУ в качестве командира взвода 59 бригады имени Якова Гандзюка.

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— Евгений Игнатенко и его побратимы принимали участие в освобождении Херсона от российских оккупантов. Имеет отличие – орден За заслуги III степени, – сказано в пресс-релизе МИУ.

Морская отрасль не один раз отмечала эффективность и достижения Евгения. В 2018 и 2019 годах в Национальном морском рейтинге Украины он был признан лучшим в номинациях Прорыв года на рынке водных перевозок и Восстановление флота, написали в биографической справке.

Об Игнатенко также известно, что с декабря 2020 года он был депутатом Николаевского областного совета и заместителем главы постоянной комиссии по вопросам промышленной политики, предпринимательства, транспортной инфраструктуры, водного комплекса, энергетики, связи и цифровизации.

— Теперь перед Евгением поставлена задача усовершенствовать деятельность Администрации судоходства, обеспечить ее эффективное и прозрачное функционирование в условиях военного времени. Его опыт как военнослужащего, моряка и управленца отрасли водного транспорта пригодится в преодолении нынешних вызовов. Евгений Игнатенко заменил на этом посту Виталия Киндратива, – добавили в МИУ.

Фото: Администрация судоходства