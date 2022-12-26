Очільником Адміністрації судноплавства призначили ветерана-захисника Херсону

Грудень, 26 в 14:18

Очільником Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (Адміністрації судноплавства) призначено Євгенія Ігнатенка, ветерана війни з Росією та ексдиректора судноплавної компанії Нібулон.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури. У відомстві відзначають, що у морській галузі Ігнатенко працює з 2004 року.

– Починав як помічник капітана судна закордонного плавання. З 2012 року доєднався до команди ТОВ СП Нібулон, з якою пройшов шлях від капітана буксира до директора судноплавної компанії. З 2017 року відповідав за розвиток комерційної діяльності та керував флотом ТОВ Грейн–Трансшипмент, – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення Ігнатенко мобілізувався до лав ЗСУ як командир взводу 59 бригади імені Якова Гандзюка.

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– Євгеній Ігнатенко та його побратими брали участь у звільнені Херсону від російських окупантів. Має відзнаку – орден За заслуги III ступеня, – сказано в пресрелізі МІУ.

Морська галузь неодноразово відзначала ефективність та здобутки Євгенія. У 2018 та 2019 роках у Національному морському рейтингу України він був визнаний кращим в номінаціях Прорив року на ринку водних перевезень та Відновлення флоту, написали в біографічній довідці.

Про Ігнатенка також відомо, що з грудня 2020 року він був депутатом Миколаївської обласної ради та заступником глави постійної комісії з питань промислової політики, підприємництва, транспортної інфраструктури, водного комплексу, енергетики, зв’язку та цифровізації.

– Відтепер перед Євгенієм поставлене завдання вдосконалити діяльність Адміністрації судноплавства, забезпечити її ефективне та прозоре функціонування в умовах воєнного часу. Його досвід як військовослужбовця, моряка та управлінця галузі водного транспорту стане в пригоді у подоланні викликів сьогодення. Євгеній Ігнатенко замінив на цій посаді Віталія Кіндратіва, – додали в МІУ.

Фото: Адміністрація судноплавства