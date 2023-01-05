Январь, 04 в 23:05

Каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе — это существенное ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже шесть месяцев переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 января.

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— Вот ожидали до Нового года, а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области, они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами — это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину, — утверждает глава государства.

По мнению Зеленского, если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это максимально обеспечить.