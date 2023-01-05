Нужно поставить точку в российской агрессии именно в этом году: Зеленский об оборонных возможностях
Каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе — это существенное ослабление государства-агрессора. Оккупанты уже шесть месяцев переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 4 января.
— Вот ожидали до Нового года, а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области, они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами — это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину, — утверждает глава государства.
По мнению Зеленского, если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это максимально обеспечить.
— И надо понимать, насколько это сложная и болезненная задача. Но иначе нельзя. Террористы должны проиграть, несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления. Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из тех оборонных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца — это как раз одна из таких ключевых возможностей, — подчеркивает президент Украины.