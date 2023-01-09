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Факты / Україна / Политика

Нардеп Аксенов написал заявление о сложении мандата — Гончаренко

Валентина Летяк, редактор ленты
Андрій Аксьонов

Народный депутат Андрей Аксенов, который, вероятно, имеет российский паспорт, написал заявление о сложении мандата.

Об этом сообщил в соцсети нардеп Алексей Гончаренко, а позже и народный депутат Ирина Геращенко.

Никаких деталей они не уточнили, сам Аксенов тоже не комментировал свое решение.

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В марте 2021 года тогдашний мэр Доброполья Андрей Аксенов победил на промежуточных выборах в Верховную Раду в округе №50 Донецкой области как представитель партии Порядок.

Еще тогда была информация, что Аксенов имеет двойное гражданство — у него якобы есть российский паспорт.

Коллеги по парламенту также говорят, что он помогал в организации “референдума ДНР” в Доброполье.

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Фото: скрин видео Телебачення КАПРІ

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