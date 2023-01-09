Нардеп Аксьонов написав заяву про складання мандата – Гончаренко

Січень, 09 в 14:02

Народний депутат Андрій Аксьонов, який, ймовірно, має російський паспорт, написав заяву про складання мандата.

Про це повідомив у соцмережі нардеп Олексій Гончаренко, а пізніше і народний депутат Ірина Геращенко.

Жодних деталей вони не уточнили, сам Аксьонов теж не коментував своє рішення.

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У березні 2021 року тодішній мер Добропілля Андрій Аксьонов переміг на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №50 Донецької області як представник партії Порядок.

Ще тоді була інформація, що Аксьонов має подвійне громадянство – у нього нібито є російський паспорт.

Колеги по парламенту також кажуть, що він допомагав в організації “референдуму ДНР” у Добропіллі.

Фото: скрин відео Телебачення КАПРІ