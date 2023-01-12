Январь, 12 в 11:07

В украинском Министерстве иностранных дел (МИД) отреагировали на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о якобы раздражении западными партнерами коррупцией в Украине после “неэффективного использования” предоставленной иностранной финансовой помощи.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, такие заявления Пескова являются классическим тезисом российской пропаганды.

Олег Николенко подчеркнул, что в Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку Украины на фоне успешного противостояния наших Сил обороны российской агрессии.

Сейчас смотрят

Кроме того, в Москве и ранее пытались дискредитировать военную помощь Западу – говорили о якобы попадании ее в руки контрабандистов.

Спикер МИД Украины считает, что и в этот раз у россиян ничего не получится.

— Как отметил Дмитрий Кулеба, в 2023 году нас ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи. Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины, — отметил Олег Николенко.

Ранее в МИДе прокомментировали признание Пескова о том, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Киев к переговорам с Москвой.