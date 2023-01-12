Січень, 12 в 11:07

В українському Міністерстві закордонних справ (МЗС) відреагували на слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про нібито роздратування західними партнерами корупцією в Україні після “неефективного використання” наданої іноземної фінансової допомоги.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, такі заяви Пєскова є класичною тезою із методички російської пропаганди.

Олег Ніколенко наголосив, що у Кремлі не полишають спроб вбити клин у міжнародну підтримку України на тлі успішного протистояння наших Сил оборони російській агресії.

Зараз дивляться

Крім того, в Москві й раніше намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу – говорили про нібито потрапляння її до рук контрабандистів.

Речник МЗС України вважає, що і цього разу у росіян нічого не вийде.

– Як зазначив Дмитро Кулеба, у 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України, – наголосив Олег Ніколенко.

Раніше в МЗС прокоментували зізнання Пєскова про те, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Київ до переговорів з Москвою.