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Факты / Україна

Война разлучила более половины семей в Украине — Зеленская

Валентина Чорна, редактор ленты
Война разлучила более половины семей в Украине — Зеленская
Фото: Офис президента

Женщины взяли на себя основную тяжесть российского вторжения в Украину с точки зрения обеспечения семей.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

— Женщины приняли на себя главную тяжесть этой войны с точки зрения обеспечения того, чтобы их семьи были в порядке, чтобы их дети были в порядке, чтобы их дети были в безопасности. Матери и бабушки вмешались, чтобы защитить их, – сказала она.

Как отметила первая леди, война разлучила больше половины семей в Украине, в том числе и она не может ежедневно видеть своего мужа, президента Владимира Зеленского.

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— Иногда вы говорите, что это круто, когда ваш супруг президент. Вы можете увидеть его на экране телевизора и убедитесь, что с ним все в порядке. Но мы в семье скучаем друг за другом, я скучаю по своему мужу, – отметила первая леди.

Зеленская подчеркнула, что сегодняшнюю жизнь украинцев нельзя считать нормальной. Но даже в таких обстоятельствах люди стараются продолжать жить, работать и иногда шутить.

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Источник: CNN
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