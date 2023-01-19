В МИДе назвали позорным заявление Лаврова, сравнивающего россиян с евреями времен Холокоста

Январь, 19 в 13:19

Министерство иностранных дел Украины (МИД) отреагировало на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова, который решил сравнить россиян с евреями времен Холокоста.

Об этом в Facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Так, 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил действия США и Запада относительно помощи Украине с действиями Гитлера во время Второй мировой войны. По его утверждению, США, входящие в НАТО страны Европы через Украину якобы ведут войну против России с целью ее развалить.

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В МИД Украины такие заявления Лаврова назвали позорными, ведь они оскорбляют память миллионов жертв Холокоста.

– Глава МИД РФ сравнил россиян, ведущих захватническую войну, с миллионами евреев, убитыми нацистами во время Холокоста. Оказывается, это не российские ракеты, которые расстреливают жилые дома в Украине, а Запад сформировал коалицию, чтобы решить “российский вопрос”, — написал Олег Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже обращал внимание на глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Современная Россия полна ненависти к другим народам, отмечают в украинском МИДе.

– На Нюрнбергском трибунале министр иностранных дел Риббентроп опровергал свое участие в преступлениях нацистов, но это не помогло ему избежать наказания. Равно как и Лавров не избежит наказания, выдавая себя и Россию за жертву, — заявил Олег Николенко.

МИД Украины призывает власти Израиля и еврейские организации в мире отреагировать на очередное заявление Сергея Лаврова.

Напомним, что ранее Лавров попал в скандал из-за того, что назвал евреев самыми большими антисемитами.

В ноябре 2022 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал дикостью заявление Лаврова о том, что украинский народ якобы “освободят от неонацистских правителей, потому что он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями”.