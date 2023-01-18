Январь, 18 в 14:43

Москва категорически не заинтересована в мире. Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Он отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова, который заявил, что о мирном плане президента Владимира Зеленского “не может быть и речи”.

— Лавров еще раз артикулировал реальные намерения России. Публичные маневры представителей российского режима о готовности к переговорам, “перемирии на Рождество”, ожидании “реальных” предложений Запада — лишь дымовой занавес для подготовки к очередной российской террористической атаке по Украине, — написал он.

Николенко заверил, что наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИДе РФ.

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– Украина получила широкую международную поддержку Формулы мира президента Зеленского. Это комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле, или нет, но России придется выполнять мирную формулу, — подчеркнул он.

Напомним, что в ноябре на саммите G20 президент Владимир Зеленский озвучил 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине.

Речь идет о выводе войск РФ, освобождении всех пленных и депортированных, радиационной и ядерной безопасности, продовольственной безопасности, энергетической безопасности и т.д.