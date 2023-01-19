У МЗС назвали ганебною заяву Лаврова, який порівнює росіян з євреями часів Голокосту

Січень, 19 в 13:19

Міністерство закордонних справ України (МЗС) відреагувало на заяву очільника російського МЗС Сергія Лаврова, який порівняв росіян з євреями часів Голокосту.

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Так, 18 січня голова МЗС РФ Сергій Лавров порівняв дії США та Заходу щодо допомоги Україні з діями Гітлера за часів Другої світової війни. За його твердженням, США, країни Європи, що входять до НАТО, через Україну нібито ведуть війну проти Росії з метою її розвалити.

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У МЗС України такі заяви Лаврова назвали ганебними, адже вони паплюжать пам’ять мільйонів жертв Голокосту.

– Глава МЗС РФ порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити “російське питання”, – написав Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія сповнена ненависті до інших народів, наголошують в українському МЗС.

– На Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, але це не допомогло йому уникнути покарання. Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву, – заявив Олег Ніколенко.

МЗС України закликає владу Ізраїлю та єврейські організації в світі відреагувати на чергову заяву Сергія Лаврова.

Нагадаємо, що раніше Лавров втрапив у скандал через те, що назвав євреїв найбільшими антисемітами.

У листопаді 2022 року радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав дикістю заяву Лаврова щодо того, що український народ нібито “звільнять від неонацистських правителів, бо він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов’янськими братами”.