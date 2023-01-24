Тимошенко уволился из Офиса президента, для него готовят другую должность — СМИ

Январь, 23 в 23:25

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Обновлено в 23:25. Народный депутат Украины Ярослав Железняк утверждает, что Кирилл Тимошенко уже уволился с должности.

— Говорил же. Уволили Кирилла Тимошенко, заместителя (руководителя, — Ред.) ОП. Скорее всего, правда вместо него будет Алексей Кулеба (глава Киевской ОГА, — Ред.). И уволили заместителя генпрокурора Алексея Симоненко. Ближе к февралю будут как минимум три кадровых решения по Кабмину, — сообщает Железняк.

Издание Бабель отмечает, что для Кирилла Тимошенко, который написал заявление на увольнение из Офиса президента, готовят другую должность — главы одной из областных администраций. Какой именно — пока не сообщается.

Сейчас смотрят Обновлено в 22:43. О том, что Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности, сообщают информированные собеседники Украинской правды в составе СНБО и источники в Кабмине. Факты ICTV ждут подтверждения этой информации от Офиса президента. По неофициальным данным, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу Киевской военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. В то же время в отставку могут уйти руководители ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Читайте Лозинского уволили с должности замминистра инфраструктуры

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