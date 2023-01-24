Січень, 24 в 8:13

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко підтвердив, що написав заяву про звільнення з займаної посади.

Фото своєї заяви він опублікував у Telegram.

У дописі Кирило Тимошенко подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи.

Зараз дивляться

Подякував усім головам обласних військових адміністрацій та мерам, за конструктив у суперечках і за те, що усі разом змогли побудувати найпотужнішу команду в країні.

– Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ – що вберегли і бороните нашу країну, – наголосив Кирило Тимошенко.

На сайті Офісу президента опублікований текст указу про звільнення Тимошенка за поданою ним заявою.

Оновлено о 23:25. Народний депутат України Ярослав Железняк стверджує, що Кирило Тимошенко вже звільнився з посади.

– Говорив же. Звільнили Кирила Тимошенка, заступника (керівника, – Ред.) ОП. Скоріш за все, правда замість нього буде Олексій Кулеба (очільник Київської ОВА, – Ред.). І звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Ближче до лютого будуть щонайменше три кадрових рішення з Кабміну, – повідомляє Железняк.

Видання Бабель зазначає, що для Кирила Тимошенка, який написав заяву на звільнення з Офісу президента, готують іншу посаду – очільника однієї з обласних адміністрацій. Якої саме – поки що не повідомляється.

Оновлено о 22:43. Про те, що Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення з посади, повідомляють поінформовані співрозмовники Української правди у складі РНБО та джерела у Кабміні. Факти ICTV чекають на підтвердження цієї інформації від Офісу президента.

За неофіційними даними, замість Тимошенка на посаду планують призначити очільника Київської військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу.

Водночас у відставку можуть піти очільники ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.