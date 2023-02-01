В Раде предложили расширить перечень оснований для лишения госнаград

Февраль, 01 в 18:41

В Верховную Раду внесли проект закона, который систематизирует основания для лишения государственных наград, а также исключает случаи их сохранения у лиц, которые нарушают законы Украины.

Так, на сайте украинского парламента отмечается, что соответствующий проект предлагает добавить ряд причин для возможного лишения лица государственных наград.

Среди них:

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личное заявление награжденного лица;

представление суда;

представление СНБО в случае применений санкций;

представление Службы безопасности Украины в случаях награждения лица государственной наградой государства-агрессора, установления наличия у лица гражданства государства-агрессора или выезда лица в такое государство для постоянного проживания;

нарушение награжденным лицом требований закона О правовом режиме военного положения;

членство награжденного лица в политической партии, запрещенной в судебном порядке.

Отдельно отмечается, что с момента подписания президентом указа о лишении государственной награды такое лицо теряет право на пользование льготами, которые предусматривают законы Украины.

Напомним, что согласно действующему законодательству, президент может лишить лицо государственной награды только в случае его осуждения за тяжкое преступление по предоставлению суда.