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Факты / Україна / Политика

В Раде предложили расширить перечень оснований для лишения госнаград

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Раде предложили расширить перечень оснований для лишения госнаград
Фото: Офис президента

В Верховную Раду внесли проект закона, который систематизирует основания для лишения государственных наград, а также исключает случаи их сохранения у лиц, которые нарушают законы Украины. 

Так, на сайте украинского парламента отмечается, что соответствующий проект предлагает добавить ряд причин для возможного лишения лица государственных наград. 

Среди них:

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  • личное заявление награжденного лица; 
  • представление суда;
  • представление СНБО в случае применений санкций;
  • представление Службы безопасности Украины в случаях награждения лица государственной наградой государства-агрессора, установления наличия у лица гражданства государства-агрессора или выезда лица в такое государство для постоянного проживания;
  • нарушение награжденным лицом требований закона О правовом режиме военного положения;
  • членство награжденного лица в политической партии, запрещенной в судебном порядке.

Отдельно отмечается, что с момента подписания президентом указа о лишении государственной награды такое лицо теряет право на пользование льготами, которые предусматривают законы Украины.

Напомним, что согласно действующему законодательству, президент может лишить лицо государственной награды только в случае его осуждения за тяжкое преступление по предоставлению суда.

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