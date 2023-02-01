В Раде предложили расширить перечень оснований для лишения госнаград
Фото: Офис президента
В Верховную Раду внесли проект закона, который систематизирует основания для лишения государственных наград, а также исключает случаи их сохранения у лиц, которые нарушают законы Украины.
Так, на сайте украинского парламента отмечается, что соответствующий проект предлагает добавить ряд причин для возможного лишения лица государственных наград.
Среди них:
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- личное заявление награжденного лица;
- представление суда;
- представление СНБО в случае применений санкций;
- представление Службы безопасности Украины в случаях награждения лица государственной наградой государства-агрессора, установления наличия у лица гражданства государства-агрессора или выезда лица в такое государство для постоянного проживания;
- нарушение награжденным лицом требований закона О правовом режиме военного положения;
- членство награжденного лица в политической партии, запрещенной в судебном порядке.
Отдельно отмечается, что с момента подписания президентом указа о лишении государственной награды такое лицо теряет право на пользование льготами, которые предусматривают законы Украины.
Напомним, что согласно действующему законодательству, президент может лишить лицо государственной награды только в случае его осуждения за тяжкое преступление по предоставлению суда.