У Раді запропонували розширити перелік підстав для позбавлення держнагород

Лютий, 01 в 18:41

До Верховної Ради внесли проект закону, який систематизує підстави для позбавлення державних нагород, а також виключає випадки їх збереження в осіб, які порушують закони України.

Так, на сайті українського парламенту наголошується, що відповідний проект пропонує додати низку причин для можливого позбавлення особи державних нагород.

Серед них:

Зараз дивляться особиста заява нагородженої особи;

подання суду;

подання РНБО у разі застосування санкцій;

подання Служби безпеки України у випадках нагородження особи державною нагородою держави-агресора, встановлення наявності у особи громадянства держави-агресора або виїзду особи до такої держави для постійного проживання;

порушення нагородженою особою вимог закону Про правовий режим військового стану;

членство нагородженої особи у політичній партії, забороненій у судовому порядку. Окремо зазначається, що з моменту підписання президентом указу про позбавлення державної нагороди така особа втрачає право користування пільгами, які передбачають закони України. Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством президент може позбавити особу державної нагороди лише у разі її засудження за тяжкий злочин щодо надання суду.

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