У Раді запропонували розширити перелік підстав для позбавлення держнагород
Фото: Офіс президента
До Верховної Ради внесли проект закону, який систематизує підстави для позбавлення державних нагород, а також виключає випадки їх збереження в осіб, які порушують закони України.
Так, на сайті українського парламенту наголошується, що відповідний проект пропонує додати низку причин для можливого позбавлення особи державних нагород.
Серед них:
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- особиста заява нагородженої особи;
- подання суду;
- подання РНБО у разі застосування санкцій;
- подання Служби безпеки України у випадках нагородження особи державною нагородою держави-агресора, встановлення наявності у особи громадянства держави-агресора або виїзду особи до такої держави для постійного проживання;
- порушення нагородженою особою вимог закону Про правовий режим військового стану;
- членство нагородженої особи у політичній партії, забороненій у судовому порядку.
Окремо зазначається, що з моменту підписання президентом указу про позбавлення державної нагороди така особа втрачає право користування пільгами, які передбачають закони України.
Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством президент може позбавити особу державної нагороди лише у разі її засудження за тяжкий злочин щодо надання суду.
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