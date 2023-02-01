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У Раді запропонували розширити перелік підстав для позбавлення держнагород

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Раді запропонували розширити перелік підстав для позбавлення держнагород
Фото: Офіс президента

До Верховної Ради внесли проект закону, який систематизує підстави для позбавлення державних нагород, а також виключає випадки їх збереження в осіб, які порушують закони України.

Так, на сайті українського парламенту наголошується, що відповідний проект пропонує додати низку причин для можливого позбавлення особи державних нагород.

Серед них:

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  • особиста заява нагородженої особи;
  • подання суду;
  • подання РНБО у разі застосування санкцій;
  • подання Служби безпеки України у випадках нагородження особи державною нагородою держави-агресора, встановлення наявності у особи громадянства держави-агресора або виїзду особи до такої держави для постійного проживання;
  • порушення нагородженою особою вимог закону Про правовий режим військового стану;
  • членство нагородженої особи у політичній партії, забороненій у судовому порядку.

Окремо зазначається, що з моменту підписання президентом указу про позбавлення державної нагороди така особа втрачає право користування пільгами, які передбачають закони України.

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством президент може позбавити особу державної нагороди лише у разі її засудження за тяжкий злочин щодо надання суду.

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