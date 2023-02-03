Окупанти наступають на чотирьох напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Лютий, 03 в 20:03

Російські загарбники наступають на фронті одразу на чотирьох напрямках – Лиманському, Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському. Водночас на Поліському, Волинському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 3 лютого.

Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти України поблизу державного кордону. Під вогневим впливом опинились Тимоновичі та Грем’яч на Чернігівщині, Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

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Вороги обстріляли низку населених пунктів з танків, мінометів та артилерії.

Так, на Куп’янському напрямку постраждали 6 населених пунктів, на Лиманському – 4 населених пункти, на Бахмутському – 7, на Авдіївському – 4, на Новопавлівському – 3, Запорізькому та Херсонському – понад 15.

Водночас противники продовжують зазнавати втрат в Україні. Так, в Біловодську Луганської області вони влаштували військовий шпиталь у Центральній районній лікарні і привезли туди до 120 поранених військовослужбовців.

Поповнюють втрати агресори за допомогою вербування людей серед ув’язнених. Так, лише за минулий тиждень у виправних закладах Новосибірської області РФ було завербовано до 1 000 найманців.

Тим часом українська авіація за добу чотири рази вдарила по районах зосередження ворога і ще один – по його ЗРК.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони разом уразили 2 райони зосередження живої сили противника.