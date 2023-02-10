Февраль, 10 в 14:40

Народный депутат от фракции Слуги народа Федор Вениславский заявил, что в настоящее время исключает любую вероятность широкомасштабного наступления россиян по всем направлениям, как это было 24 февраля 2022 года.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, за год Вооруженные силы Украины значительно выросли. К тому же даже тогда, в 2022 году, несмотря на значительное преимущество, врагу не удалось достичь своих целей.

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— Во-первых, количество наших военнослужащих, вооруженных формирований – это уже не 256 тыс., как это было по состоянию на 24 февраля. Их как минимум втрое больше, это очень мощная сила. И даже несмотря на то, что у нас тогда было втрое меньше войск, врагу не удалось достичь своих целей. Мы их отбросили с наших земель, – заметил нардеп.

Вениславский считает, вряд ли россияне сейчас накопят такие силы, чтобы начать широкомасштабно наступать со всех сторон. Однако Владимиру Путину все же нужно что-то показать своему народу.

– Не надо забывать, что в России относительно скоро президентские выборы, а Путин же видит себя пожизненным “фюрером”, поэтому он стремится продемонстрировать какие-то успехи, – заявил народный депутат Украины.

Пока можно наблюдать сосредоточение значительных сил российского врага на Луганском и Донецком направлениях, где идут самые ожесточенные бои – это район Авдеевки, Бахмута, Угледара, Кременной.

И все же не стоит недооценивать РФ – ресурс страны достаточно мощный, мобилизация там не прекращается.

— Я лично ожидаю, что начало их наступательной операции будет в течение недели – максимум двух. Основной удар, как я вижу сейчас, будет в Донецкой и Луганской областях, — считает Федор Вениславский.

Однако Россия может попытаться отвлечь наши силы на Юге. Гипотетическое направление – северо-восток, например, Сумская область.