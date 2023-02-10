Лютий, 10 в 14:40

Народний депутат від фракції Слуги народу Федір Веніславський заявив, що наразі виключає будь-яку ймовірність широкомасштабного наступу росіян на всіх напрямках, як це було 24 лютого 2022 року.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, за рік Збройні сили України значно зросли. До того ж навіть тоді, у 2022 році, попри значну перевагу ворогу не вдалося досягти своїх цілей.

Зараз дивляться

– По-перше, кількість наших військовослужбовців, збройних формувань – це вже не 256 тисяч, як це було станом на 24 лютого. Їх щонайменше втричі більше, це дуже потужна сила. І навіть попри те, що в нас тоді були втричі менші війська, ворогу не вдалося досягти своїх цілей. Ми їх відкинули з наших земель, – зауважив нардеп.

Веніславський вважає, що навряд чи росіяни зараз накопичать такі сили, щоб почати широкомасштабно наступати з усіх боків. Проте Володимиру Путіну все ж треба щось показати своєму народові.

– Не треба забувати, що в Росії відносно скоро президентські вибори, а Путін же бачить себе довічним “фюрером”, тому він прагне продемонструвати якісь успіхи, – заявив народний депутат України.

Наразі можна спостерігати зосередження значних сил російського ворога на Луганському та Донецькому напрямках, де йдуть найзапекліші бої – це район Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Кремінної.

Та все ж не варто недооцінювати РФ – ресурс країни доволі потужний, мобілізація там не припиняється.

– Я особисто очікую, що початок їхньої наступальної операції буде впродовж тижня – максимум двох. Основний удар, як я бачу на цей час, буде в Донецькій та Луганській областях, – вважає Федір Веніславський.

Проте Росія може спробувати відвернути наші сили на півдні. І гіпотетичний напрямок – це може бути північний схід, наприклад, Сумська область.