Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Дзюбу
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу.
Об этом говорится в указе президента Украины №74/2023, обнародованном на официальном сайте главы государства.
— Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, — говорится в документе.
Дзюба находился на должности заместителя командующего Национальной гвардии с 13 июня 2019 года, говорится в указе президента №409/2019.
Сейчас смотрят