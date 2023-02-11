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Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Дзюбу

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Дзюбу
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины Руслана Дзюбу.

Об этом говорится в указе президента Украины №74/2023, обнародованном на официальном сайте главы государства.

— Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины, — говорится в документе.

Дзюба находился на должности заместителя командующего Национальной гвардии с 13 июня 2019 года, говорится в указе президента №409/2019.

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Источник: Офис президента
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