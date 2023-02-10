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Факты / Україна

Кадровые изменения продолжаются: Кабмин уволил с должностей семерых замминистров

Валентина Чорна, редактор ленты
Кабмін
Фото: Depositphotos

В пятницу, 10 февраля, Кабмин уволил семерых заместителей министров.

О кадровых переменах сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Под увольнение попали:

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  • Кудин Денис Игоревич с должности первого заместителя министра экономики;
  • Акопян Мэри Андрениковна с должности заместителя министра внутренних дел Украины;
  • Бондаренко Игорь Павлович с должности заместителя министра внутренних дел;
  • Гончаров Сергей Михайлович с должности заместителя министра внутренних дел;
  • Драпятый Богдан Евгеньевич с должности заместителя министра внутренних дел;
  • Павличенко Екатерина Владимировна с должности заместителя министра внутренних дел;
  • Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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