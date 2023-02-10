Февраль, 10 в 18:03

Кадровые изменения продолжаются: Кабмин уволил с должностей семерых замминистров

В пятницу, 10 февраля, Кабмин уволил семерых заместителей министров. О кадровых переменах сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Под увольнение попали: Сейчас смотрят Кудин Денис Игоревич с должности первого заместителя министра экономики;

Акопян Мэри Андрениковна с должности заместителя министра внутренних дел Украины;

Бондаренко Игорь Павлович с должности заместителя министра внутренних дел;

Гончаров Сергей Михайлович с должности заместителя министра внутренних дел;

Драпятый Богдан Евгеньевич с должности заместителя министра внутренних дел;

Павличенко Екатерина Владимировна с должности заместителя министра внутренних дел;

Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Читайте Перестаньте разжигать вражду, это была шутка: скандальную пресс-офицерку ГПСУ уволили с военной службы

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