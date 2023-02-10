Кадровые изменения продолжаются: Кабмин уволил с должностей семерых замминистров
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В пятницу, 10 февраля, Кабмин уволил семерых заместителей министров.
О кадровых переменах сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Под увольнение попали:
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- Кудин Денис Игоревич с должности первого заместителя министра экономики;
- Акопян Мэри Андрениковна с должности заместителя министра внутренних дел Украины;
- Бондаренко Игорь Павлович с должности заместителя министра внутренних дел;
- Гончаров Сергей Михайлович с должности заместителя министра внутренних дел;
- Драпятый Богдан Евгеньевич с должности заместителя министра внутренних дел;
- Павличенко Екатерина Владимировна с должности заместителя министра внутренних дел;
- Рабийчук Ольга Александровна с должности заместителя председателя Государственного агентства развития туризма Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.