Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Дзюбу

Лютий, 11 в 21:21

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії України Руслана Дзюбу.

Про це йдеться в указі президента України №74/2023, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

– Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України, – йдеться у документі.

Дзюба перебував на посаді заступника командувача Національної гвардії з 13 червня 2019 року, йдеться в указі президента №409/2019.