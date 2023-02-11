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Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Дзюбу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Дзюбу
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії України Руслана Дзюбу.

Про це йдеться в указі президента України №74/2023, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави.

– Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України, – йдеться у документі.

Дзюба перебував на посаді заступника командувача Національної гвардії з 13 червня 2019 року, йдеться в указі президента №409/2019.

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Джерело: Офіс президента
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