Ближайшие полгода будут сложными, ВСУ готовы ко всему — Скибицкий

Февраль, 24 в 17:59

Вооруженные силы Украины готовы к любым сценариям в течение ближайших полгода, которые будут чрезвычайно сложными.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля в Берлине.

– Ситуация остается очень сложной, ведь РФ не отказалась от своих первоначальных планов. Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши возможности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами, — сказал Скибицкий.

Он поблагодарил страны-партнеры, которые помогают Украине прежде всего вооружением, и заявил, что оптимистично настроен на сотрудничество в рамках формата Рамштайн.

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–На сегодня мы имеем четкую поддержку, четкие планы, которые согласовывают на этой мощной платформе ежемесячно. С апреля 2022 года этот формат реально оправдал надежды — это поддержка более 50 стран, это мощная коалиция, которая работает в унисон и которая имеет успех, — сказал заместитель главы ГУР.

Скибицкий отметил, что несмотря на отдельные маленькие тактические успехи россиян, в частности в районе Бахмута, основная цель кремля — полная оккупация Донбасса, за целый год так и не достигнута.

Он упомянул, что Россия начала наступление с минимум четырех направлений, но вооруженные силы РФ не способны проводить одновременно такие наступательные операции, они могут это делать максимум на двух направлениях.

Еще одним фактором провала кремлевского плана генерал назвал то, что на начало агрессии более 350 тысяч украинских военнослужащих имели опыт выполнения боевых задач на Донбассе.

Они участвовали в АТО/ООС, это люди с боевым опытом. Поэтому они сейчас так быстро осваивают западную технику.

Скибицкий заявил, что военная разведка Украины знала заранее каждый шаг врага и была готова к началу широкомасштабной войны, еще с весны 2021 года. Когда в России начались масштабные учения и к украинским границам стянули более 150 тыс. личного состава, почти 1800 танков, 440 боевых самолетов, 530 боевых вертолетов — 92 БТГ из четырех военных округов РФ и трех дивизий воздушно-десантных.

– Украинская разведка знала всю диспозицию, знала, по каким направлениям будут продвигаться российские войска, — сказал он.

Скибицкий вспомнил о планах, согласно которым БТГ с территории Беларуси должна была зайти в Киев за 12 часов, занять оборону и изолировать столицу от помощи.

– Есть документы воздушно-десантных войск врага, которые в течение двух-трех суток должны были полностью взять под контроль все основные здания, перекрестки в Киеве, — отметил генерал-майор.

На мероприятии во дворце Бельвю почтили память украинских героев. В нем приняли участие все высшее руководство ФРГ и украинские гости, в том числе военные и бывшие военнопленные.