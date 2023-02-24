Найближчі пів року будуть складними, ЗСУ готові до всього – Скібіцький

Лютий, 24 в 17:59

Збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв протягом найближчих пів року, які будуть надзвичайно складними.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький на заході з нагоди роковин початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого у Берліні.

– Ситуація залишається дуже складною, адже РФ не відмовилася від своїх початкових планів. Дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів. Весняно-літня кампанія буде спрямована на досягнення результату. Але на досягнення результату нами, – сказав Скібіцький.

Він подякував країнам-партнерам, які допомагають Україні насамперед озброєнням, та заявив, що оптимістично налаштований на співробітництво в рамках формату Рамштайн.

Зараз дивляться

– На сьогодні ми маємо чітку підтримку, чіткі плани, які узгоджують на цій потужній платформі щомісяця. З квітня 2022 року цей формат реально виправдав надії – це підтримка понад 50 країн, це потужна коаліція, яка працює в унісон і яка має успіх, – сказав заступник глави ГУР.

Скібіцький зауважив, що попри окремі маленькі тактичні успіхи росіян, зокрема в районі Бахмута, основна мета Кремля – повна окупація Донбасу, – за цілий рік так і не досягнута.

Він згадав, що Росія почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але збройні сили РФ не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках.

Ще одним фактором провалу кремлівського плану генерал назвав те, що на початок агресії понад 350 тис. українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі.

Вони брали участь в АТО/ООС, це люди з бойовим досвідом. Тому вони зараз так швидко опановують західну техніку.

Скібіцький заявив, що військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної війни, ще з весни 2021 року. Коли в Росії почалися масштабні навчання і до українських кордонів стягнули понад 150 тис. особового складу, майже 1 800 танків, 440 бойових літаків, 530 бойових вертольотів – 92 БТГ з чотирьох військових округів РФ та трьох дивізій повітряно-десантних.

– Українська розвідка знала всю диспозицію, знала, по яких напрямках просуватимуться російські війська, – сказав він.

Скібіцький згадав про плани, згідно з якими БТГ з території Білорусі повинна була зайти в Київ за 12 год, зайняти оборону та ізолювати столицю від допомоги.

– Є документи повітряно-десантних військ ворога, які протягом двох-трьох діб повинні були повністю взяти під контроль усі основні будівлі, перехрестя в Києві, – зауважив генерал-майор.

На заході у палаці Бельвю вшанували пам’ять українських героїв. У ньому взяли участь усе вище керівництво ФРН і українські гості, зокрема військові та колишні військовополонені.