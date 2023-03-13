Март, 13 в 21:22

Министерство иностранных дел запустило открытый набор кандидатов на должности послов в 21 стране Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Предложить свою кандидатуру на должность посла могут как дипломаты, так и люди извне.

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— Я убежден, что в Украине есть сильные и профессиональные люди. Проблема лишь в том, что либо а) мы их еще не нашли, либо б) они сами еще не узнали о возможности взяться за сверхсложную, но очень необходимую работу посла Украины. Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг — создаем открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям извне предложить свою кандидатуру на должность посла, — написал министр в Facebook.

Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе Вакансии.

По словам Кулебы, особое внимание сейчас уделяется государствам Африки, поэтому подача на такие вакансии повысит шанс назначения.

Каждый потенциальный кандидат пройдет тщательную безопасную, репутационную, коммуникационную и другие проверки.

— Открытый поиск послов — это возможность для системы расширить горизонты, и возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институциональные механизмы. Я впервые в истории украинской дипломатии открываю двери, чтобы каждый имел равные возможности попробовать стать сильным менеджером, которые сейчас так нужны нашей стране в мире, — отметил Кулеба.

Также Кулеба сообщил, что уже внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского кандидатуры послов в Китае, Индии и Бразилии.

Соответствующие вакансии не создавали, потому что Украина планирует отправить в “такие особенные страны” людей с опытом работы министрами или заместителями министров.