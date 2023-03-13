Березень, 13 в 21:22

Міністерство закордонних справ запустило відкритий набір кандидатів на посади послів у 21 країні Європи, Латинської Америки, Африки та Азії.

Про це повідомив очільник відомства Дмитро Кулеба.

Запропонувати свою кандидатуру на посаду посла можуть як дипломати, так і люди ззовні.

Зараз дивляться

– Я переконаний, що в Україні є сильні та професійні люди. Проблема лише в тому, що або а) ми їх ще не знайшли, або б) вони самі ще не дізналися про можливість взятися за надскладну, але дуже необхідну роботу посла України. Тому ми йдемо на безпрецедентний крок – створюємо відкритий механізм, що дає змогу і дипломатам зсередини системи, і людям ззовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла, – написав міністр у Facebook.

Відповідну сторінку вже створено на сайті МЗС у розділі Вакансії.

За словами Кулеби, особлива увага зараз приділяється державам Африки, тому подача на такі вакансії підвищить шанс призначення.

Кожен потенційний кандидат пройде ретельну безпекову, репутаційну, комунікаційну та інші перевірки.

– Відкритий пошук послів – це можливість для системи розширити горизонти, і можливість для гідних кандидатів спробувати себе там, куди раніше можна було потрапити лише через закриті інституційні механізми. Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі, – зазначив Кулеба.

Також Кулеба повідомив, що вже вніс на розгляд президента Володимира Зеленського кандидатури послів у Китаї, Індії та Бразилії.

Відповідні вакансії не створювали, бо Україна планує відправити в “такі особливі країни” людей з досвідом роботи міністрами чи заступниками міністрів.