Март, 21 в 12:41

Премьер-министр Японии Кисида прибыл с визитом в Киев во вторник, 21 марта. Об этом сообщили японские СМИ.

Как сообщало Министерство иностранных дел Японии, у главы японского правительства запланирована встреча президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Визит политика до последнего держался в тайне. Накануне Кисида посетил Индию, где встретился с Нарендрой Моди в Нью-Дели. Как отмечают японские СМИ, для главы японского правительства редкость совершать необъявленные визиты в другую страну.

Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в восстановлении Украины.

Ранее телеканал CTi News показал, как Кишида садится на поезд в польском пограничном городе Перемышль.

Кисида оставался единственным лидером G-7, который еще не посетил Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В этом году Япония председательствует в G-7. Трехдневный саммит, который стартует 19 мая, состоится в Хиросиме.

После визита в Украину у Фумио Кисиды 22 марта запланированы встречи на высшем уровне в Польше.

Источник: Kyodo News