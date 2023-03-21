Премьер-министр Японии Кисида прибыл в Киев с визитом
Премьер-министр Японии Кисида прибыл с визитом в Киев во вторник, 21 марта. Об этом сообщили японские СМИ.
キーウ中心部にある駅では、日本時間の21日夜、岸田総理大臣が列車から駅のホームに降りる姿が確認できました。
岸田総理大臣はウクライナ政府の関係者とみられる人や現地に駐在する松田大使などの出迎えを受け、笑顔で会話する様子もみられました。https://t.co/0ImIFQ04nZ#nhk_video pic.twitter.com/NPhZWOAvOm
— NHKニュース (@nhk_news) March 21, 2023
Как сообщало Министерство иностранных дел Японии, у главы японского правительства запланирована встреча президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит политика до последнего держался в тайне. Накануне Кисида посетил Индию, где встретился с Нарендрой Моди в Нью-Дели. Как отмечают японские СМИ, для главы японского правительства редкость совершать необъявленные визиты в другую страну.
Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японии в восстановлении Украины.
Ранее телеканал CTi News показал, как Кишида садится на поезд в польском пограничном городе Перемышль.
Кисида оставался единственным лидером G-7, который еще не посетил Украину после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В этом году Япония председательствует в G-7. Трехдневный саммит, который стартует 19 мая, состоится в Хиросиме.
После визита в Украину у Фумио Кисиды 22 марта запланированы встречи на высшем уровне в Польше.
Источник: Kyodo News