Март, 21 в 8:21

21 марта в Украину с визитом прибывает премьер-министр Японии Фумио Кисида.

О визите главы японского правительства сегодня сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Как подчеркнули в МИД Японии, Фумио Кисида посетит Украину с визитом по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

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– Премьер-министр Фумио Кисида выразит президенту Владимиру Зеленскому свое уважение к мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей Родины. Премьер-министр выразит от Японии, которая сейчас возглавляет G7, солидарность и твердую поддержку Украины, – отмечают в министерстве иностранных дел страны.

Во время встречи с Владимиром Зеленским Фумио Кисида, отмечают в МИД Японии, решительно осудит агрессию России против Украины и одностороннее силовое изменение статуса-кво, а также подтвердит свою решительность в поддержке международного порядка, основанного на верховенстве права.

Затем премьер-министр отправится в Польшу, где 22 марта у него запланированы встречи на высшем уровне.

Во время пребывания в Польше высокопоставленные должностные лица обеих стран подтвердят свою приверженность укреплению двустороннего сотрудничества.

Обсудят лидеры стран также сотрудничество на международных форумах, в том числе относительно ответа на войну России против Украины в рамках стратегического партнерства с Польшей, которая является одной из главных стран, оказывающей Киеву военную и гуманитарную помощь.

Вернется в Японию Фумио Кисида утром 23 марта.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Foreign Affairs of Japan