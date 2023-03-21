Прем’єр-міністр Японії Кісіда прибув до Києва
Прем’єр-міністр Японії Кісіда прибув з візитом до Києва у вівторок, 21 березня. Про це повідомили японські ЗМІ.
キーウ中心部にある駅では、日本時間の21日夜、岸田総理大臣が列車から駅のホームに降りる姿が確認できました。
岸田総理大臣はウクライナ政府の関係者とみられる人や現地に駐在する松田大使などの出迎えを受け、笑顔で会話する様子もみられました。https://t.co/0ImIFQ04nZ#nhk_video pic.twitter.com/NPhZWOAvOm
— NHKニュース (@nhk_news) March 21, 2023
Як зазначало Міністерство закордонних справ Японії, у глави японського уряду запланована зустріч президентом України Володимиром Зеленським.
Візит політика до останнього тримали в таємниці. Напередодні Кісіда відвідав Індію, де зустрівся з Нарендрою Моді в Нью-Делі. Як зазначають японські ЗМІ, для глави японського уряду рідкість здійснювати неоголошені візити до іншої країни.
Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України.
Раніше телеканал CTi News показав, як Кішіда сідає на потяг у польському прикордонному місті Перемишль.
Кісіда залишався єдиним лідером G-7, який ще не відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Цього року Японія головує в G-7. Триденний саміт, який стартує 19 травня, відбудеться у Хіросімі.
Після візиту до України у Фуміо Кісіди 22 березня заплановані зустрічі на найвищому рівні в Польщі.
Джерело: Kyodo News