Березень, 21 в 12:41

Прем’єр-міністр Японії Кісіда прибув з візитом до Києва у вівторок, 21 березня. Про це повідомили японські ЗМІ.

Як зазначало Міністерство закордонних справ Японії, у глави японського уряду запланована зустріч президентом України Володимиром Зеленським.

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Візит політика до останнього тримали в таємниці. Напередодні Кісіда відвідав Індію, де зустрівся з Нарендрою Моді в Нью-Делі. Як зазначають японські ЗМІ, для глави японського уряду рідкість здійснювати неоголошені візити до іншої країни.

Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії у відновленні України.

Раніше телеканал CTi News показав, як Кішіда сідає на потяг у польському прикордонному місті Перемишль.

Кісіда залишався єдиним лідером G-7, який ще не відвідав Україну після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Цього року Японія головує в G-7. Триденний саміт, який стартує 19 травня, відбудеться у Хіросімі.

Після візиту до України у Фуміо Кісіди 22 березня заплановані зустрічі на найвищому рівні в Польщі.

Джерело: Kyodo News