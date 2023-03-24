Март, 24 в 14:19

Сегодня и. о. городского главы Ладыжина (Винницкая область) Александр Коломиец представил систему видеонаблюдения Безпечне місто, сообщает издание Вінниця Прес-Поінт.

Система объединяет фото 87 видеокамер, установленных на территории всей громады в местах массового скопления людей. При необходимости количество видеокамер можно будет увеличить втрое – до 256. У всех камер есть ночной режим и возможность внедрения интеллектуальных алгоритмов для анализа ситуации на дороге, подсчета людей.

Система использует мощное серверное оборудование и подключена к национальной системе ГУ НП Гарпун, что позволяет мгновенно обмениваться данными с национальной базой розыска.

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В презентации системы видеонаблюдения приняли участие председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов, руководитель Нацполиции Винницкой области Иван Ищенко и главы других громад области.

– На примере Ладыжина, запустившего эту систему в течение года, мы хотим показать, что желательно воплотить такую систему по всему региону. Когда каждая громада будет развиваться с помощью новейших технологий и вкладывать в свою безопасность, мы станем единственным регионом, безопасным кластером, в который не захотят ехать преступники и гастролеры, — прокомментировал старт системы в Ладыжине начальник Нацполиции области.

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По словам главы Ладыжина Александра Коломиец, проект, до этого некоторое время работавший в тестовом режиме, будет постоянно совершенствоваться с использованием новейших научных подходов к функционированию системы видеонаблюдения, мгновенного реагирования на любые инциденты или нарушения.

Александр Коломиец поблагодарил присутствующих на мероприятии представителей Нацполиции, руководства ОВА Винницкой области за содействие и помощь в реализации проекта и Юрия Косюка, председателя правления компании МХП, которая софинансировала проект.

Весь комплекс мероприятий обошелся почти в 7 млн грн (6 965 000 грн). Половину этой суммы уплатили из городского бюджета Ладыжина, еще более 3 миллионов инвестировала в безопасность города компания МХП.