Березень, 24 в 14:19

Сьогодні в. о. міського голови Ладижина (Вінницька область) Олександр Коломієць презентував спільний проєкт Нацполіції та громади – систему відеоспостереження Безпечне місто, повідомляє видання Вінниця Прес-Поінт.

Система об’єднує зображення 87 відеокамер, встановлених на території усієї громади у місцях масового скупчення людей. За потреби кількість відеокамер можна буде збільшити втричі – до 256. Усі камери мають нічний режим і можливість впровадження інтелектуальних алгоритмів для аналізу ситуації на дорозі, підрахунку людей.

Також система використовує потужне серверне обладнання і під’єднана до національної системи ГУ НП Гарпун, що дозволяє миттєво обмінюватися даними із національною базою розшуку.

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У презентації системи відеонагляду взяли участь голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, керівник Нацполіції Вінниччини Іван Іщенко та голови інших громад області.

– На прикладі Ладижина, який запустив цю систему протягом року, ми хочемо показати, що бажано втілити таку систему по всьому регіону. Коли кожна громада буде розбудовуватися за допомогою новітніх технологій і вкладати сили в свою безпеку, ми станемо єдиним регіоном, безпечним кластером, в який не захочуть їхати злочинці та гастролери, – прокоментував старт системи в Ладижині начальник Нацполіції області.

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За словами очільника Ладижина Олександра Коломійця, проєкт, який досі певний час працював у тестовому режимі, буде постійно вдосконалюватися з використанням новітніх наукових підходів до функціонування системи відеоспостереження, миттєвого реагування на будь-які інциденти чи порушення.

Олександр Коломієць подякував присутнім на заході представникам Нацполіції, керівництву ОВА Вінницької області за сприяння і допомогу у реалізації проєкту та Юрію Косюку, голові правління компанії МХП, яка співфінансувала проєкт.

Увесь комплекс заходів обійшовся в майже 7 млн грн (6 965 000 грн). Половину цієї суми сплатили з міського бюджету Ладижина, ще понад 3 мільйони інвестувала в безпеку міста компанія МХП.