Адаптация и поддержка ВПЛ: правительство одобрило Стратегию по внутреннему перемещению до 2025 года

Апрель, 07 в 17:37

Кабинет министров одобрил Стратегию государственной политики в отношении внутреннего перемещения на период до 2025 года. Правительство утвердило соответствующий операционный план на 2023-2025 годы.

Документ разработан Минреинтеграции при поддержке Совета Европы. К его наработке присоединились эксперты международных и общественных организаций, которые занимаются защитой прав внутренне перемещенных лиц.

— Принятие новой Стратегии — это реагирование государства на вызовы массового перемещения населения, вызванные полномасштабной агрессией РФ. Ею предусмотрена государственная поддержка ВПЛ на всех этапах — от эвакуации, в процессе социальной адаптации на новом месте и до момента возвращения к месту постоянного проживания, — отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным Минреинтеграции, они будут фокусироваться на пяти стратегических целях:

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реагирование государства на вызовы внутреннего перемещения;

безопасная эвакуация граждан из опасных районов и удовлетворение гуманитарных потребностей;

адаптация ВПЛ на новом месте жительства;

интеграция и развитие ВПЛ в принимающих территориальных громадах;

поддержка безопасного возвращения к покинутому месту жительства и реинтеграции.

В Минреинтеграции отмечают, что основное внимание планируют сосредоточить на адаптации и дальнейшей интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих громадах.

В частности, речь идет о доступе к образовательным услугам, трудоустройстве, поддержке самозанятости. Важной составляющей является предоставление профессиональной психологической помощи.