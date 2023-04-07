Адаптація і підтримка ВПО: уряд схвалив Стратегію щодо внутрішнього переміщення до 2025 року

Квітень, 07 в 17:37

Кабінет міністрів схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Уряд затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.

Документ розроблено Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб.

– Ухвалення нової Стратегії – це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією РФ. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання, – наголошують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними Мінреінтеграції, вони фокусуватимуться на п’яти стратегічних цілях:

Зараз дивляться

реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;

безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення гуманітарних потреб;

адаптація ВПО на новому місці проживання;

інтеграція та розвиток ВПО у територіальних громадах, які їх приймають;

підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

У Мінреінтеграції зазначають, що основну увагу планують зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громадах після прибуття.

Зокрема, йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги.