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Факти / Україна / Політика

Адаптація і підтримка ВПО: уряд схвалив Стратегію щодо внутрішнього переміщення до 2025 року

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кабінет міністрів
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року. Уряд затвердив відповідний операційний план на 2023-2025 роки.

Документ розроблено Мінреінтеграції за підтримки Ради Європи. До його напрацювання долучилися експерти міжнародних і громадських організацій, які опікуються захистом прав внутрішньо переміщених осіб.

– Ухвалення нової Стратегії – це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією РФ. Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах – від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання, – наголошують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними Мінреінтеграції, вони фокусуватимуться на п’яти стратегічних цілях:

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  • реагування держави на виклики внутрішнього переміщення;
  • безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення гуманітарних потреб;
  • адаптація ВПО на новому місці проживання;
  • інтеграція та розвиток ВПО у територіальних громадах, які їх приймають;
  • підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

У Мінреінтеграції зазначають, що основну увагу планують зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громадах після прибуття.

Зокрема, йдеться про доступ до освітніх послуг, працевлаштування, підтримку самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги.

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