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Должны ли украинцы декларировать выплаты ВПЛ – ответ юриста

Должны ли украинцы декларировать выплаты ВПЛ – ответ юриста
Фото: Depositphotos

Уже более года украинцы, которые вынуждены были бежать от войны, получают от государства социальные выплаты для ВПЛ. Речь идет о 3 тыс. грн для детей и лиц с инвалидностью и 2 тыс. грн – для всех других лиц.

Государственную помощь получают все внутренние переселенцы, зарегистрированные в одной из общин, которые указаны в перечне Минреинтеграции.

В то же время в Украине с 1 января 2023 года началась кампания по декларированию доходов, полученных в течение 2022 года. То есть граждане и физические лица-предприниматели должны до 1 мая подать декларацию о своем имущественном состоянии. А до 1 августа включительно надо уплатить налоговые обязательства.

Должны ли украинцы декларировать выплаты ВПЛ и как вообще происходит декларирование доходов, узнавали Факты ICTV.

Декларирование выплат ВПЛ: нужно ли это делать

Управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько отмечает, что размер полученной помощи от государства не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

— Также размер полученной помощи не включается в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода в соответствии с подпунктом 165.1.1 пункта 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины.

То есть выплаты ВПЛ не нужно декларировать. Ведь эта сумма относится к категории государственной и социальной материальной помощи, государственной помощи, компенсаций, стоимость социальных услуг и реабилитационной помощи, которые получает плательщик налога из бюджетов и фондов общеобязательного государственного социального страхования, — говорит Игорь Ясько.

Какие доходы в целом должны декларировать украинцы?

Адвокат Виталий Шаптала отмечает, что в Украине есть категория доходов, за получение которых декларация подается обязательно:

  • доходы, с которых при начислении налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не удерживался;
  • доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в частности, от сдачи в аренду имущества, продажи имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.п.);
  • наследство или подарок от человека, который не является ближайшим родственником;
  • доходы от продажи инвестиционных активов;
  • иностранные доходы;
  • дополнительное благо, в частности, прощенный (аннулированный) долг или кредит, если его сумма не превышает 25% минимальной годовой зарплаты на начало отчетного года (сейчас это 20 100 грн).

— Если же декларацию не подать или просрочить срок, придется уплатить штраф – 340 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается до 1020 грн, — говорит Шаптала.

Также декларацию об имущественном состоянии подают в случае:

  • когда было неправомерное пользование физлицом налоговой социальной льготой;
  • осталась недоплаченная сумма НДФЛ после увольнения, которая была выявлена работодателем после перерасчета или осталась задолженность по НДФЛ, который был начислен на сумму потраченных не по назначению подотчетных денег;
  • существует незадекларированная сумма дохода за прошедшие годы;
  • образовалась переплата по НДФЛ и надо вернуть налог обратно;
  • надо получить налоговую скидку, то есть возврат обратно части уплаченного в течение года НДФЛ.

Должны ли украинцы, находящиеся за границей, декларировать иностранные доходы в Украине?

Да. По словам Игоря Ясько, украинцы, которые воспользовались правом на временную защиту в других странах мира, должны задекларировать помощь, полученную от иностранных государств, а также от иностранных компаний, организаций, которые в соответствии с законодательством осуществляют благотворительную деятельность.

— Такую помощь нужно задекларировать в Украине как иностранный доход, при этом НДФЛ и военный сбор с таких сумм не уплачиваются. В декларации лишь указывается получение таких средств, — говорит управляющий партнер ЮК Winner.

Более того, если украинец работал за границей или получал другие доходы, такой доход также является иностранным, и лицо должно подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах в Украине и уплатить налог на доходы по ставке 18% (пп. 167.1 ст. 167 Налогового кодекса) и военный сбор по ставке 1,5% (пп. 1.3 п. 16 1 подраздела 10 раздела XX Кодекса).

— Вместе с этим в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за рубежом. При этом военный сбор по ставке 1,5% уплачивается, — добавляет адвокат Виталий Шаптала.

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