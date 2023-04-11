Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что Германия может больше помочь Украине необходимым тяжелым вооружением, и призвал министра обороны Бориса Писториуса усилить работу в этом направлении.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию RND.

Мельник поблагодарил Германию за передачу боевых танков Leopard 2 и бронетранспортеров Marder.

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Но, по его словам, этого недостаточно, так как российская армия способна обновлять до десяти танков в день.

— Танки – хороший первый шаг, но они ни в коем случае не являются гарантией того, что Украина сейчас сможет быстро оттеснить россиян. Для этого мы должны мыслить в других измерениях. Насколько нам известно, россияне могут обновлять или производить до десяти танков в день, – заявил Андрей Мельник.

Замминистра в очередной раз отметил, что Украина очень нуждается в боевых самолетах и боевых кораблях. И решения о передаче такой техники должны быть приняты очень быстро.

Андрей Мельник призывает Бориса Писториуса заняться этим главным вопросом.

— Мы чувствуем, что министр Писториус придал этому делу новый импульс. Хотелось бы, чтобы господин Писториус уже был министром обороны (Германии. — Ред.) 24 февраля прошлого года. Тогда ход войны мог быть другим. Столько времени потрачено впустую. Но теперь нам предстоит вместе решать новые задачи, – сказал замминистра иностранных дел Украины.

Напомним, что член Социал-демократической партии Германии Майкл Рот призвал правительство все же прийти к согласию относительно передачи Украине истребителей.

10 апреля сообщалось, что правительство Германии передало для ВСУ очередную партию военной помощи, в частности антенны, дроны и боеприпасы.

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