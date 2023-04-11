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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Перебіг війни міг бути іншим. Заступник міністра Мельник хоче, щоб допомога Німеччини була більшою

Борис Пісторіус міністр оборони Німеччини
Фото: Getty Images

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник вважає, що Німеччина може більше допомогти Україні необхідним важким озброєнням, і закликав міністра оборони Бориса Пісторіуса посилити роботу в цьому напрямі.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню RND.

Мельник подякував Німеччині за передачу бойових танків Leopard 2 і бронетранспортерів Marder.

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Але, за його словами, цього недостатньо, оскільки російська армія здатна оновлювати до десяти танків на день.

– Танки – хороший перший крок, але вони в жодному разі не є гарантією того, що Україна зараз зможе швидко відтіснити росіян. Для цього ми маємо мислити в інших вимірах. Наскільки нам відомо, росіяни можуть оновлювати або виготовляти до десяти танків на день, – заявив Андрій Мельник.

Заступник міністра вкотре наголосив, що Україна дуже потребує бойових літаків і бойових кораблів. І рішення про передання такої техніки мають бути ухвалені дуже швидко.

Андрій Мельник закликає Бориса Пісторіуса зайнятися цим головним питанням.

– Ми відчуваємо, що міністр Пісторіус надав цій справі нового імпульсу. Хотілося б, щоб пан Пісторіус уже був міністром оборони (Німеччини. – Ред.) 24 лютого минулого року. Тоді перебіг війни міг бути іншим. Стільки часу витрачено даремно. Але тепер нам належить разом вирішувати нові завдання, – сказав заступник міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, що член Соціал-демократичної партії Німеччини Майкл Рот закликав уряд все ж дійти згоди щодо передачі Україні винищувачів.

10 квітня повідомлялося, що уряд Німеччини передав для ЗСУ чергову партію військової допомоги, зокрема антени, дрони та боєприпаси.

Війна в Україні, Міноборони, Німеччина
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