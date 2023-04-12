Валентина Летяк, редактор ленты
Зеленский предлагает разорвать соглашение с Беларусью о сохранении госсекретов
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает расторгнуть соглашение с Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.
Документ №0197 зарегистрирован сегодня, 12 апреля.
Сам текст закона пока отсутствует на сайте парламента, лишь отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.
Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал предстоящее контрнаступление ВСУ якобы крайне опасным, призвав заморозить конфликт без права перемещения войск и техники.
В то же время белорусский диктатор подтвердил, что собирается получить от Владимира Путина ядерное оружие.
В МИД Украины резко отреагировали на “мирные предложения” Лукашенко.
Беларусь, Война в Украине, Владимир Зеленский, Олександр Лукашенко, Російська агресія, Україна-Білорусь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ