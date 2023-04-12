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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленский предлагает разорвать соглашение с Беларусью о сохранении госсекретов

Зеленський у Раді
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает расторгнуть соглашение с Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

Документ №0197 зарегистрирован сегодня, 12 апреля.

Сам текст закона пока отсутствует на сайте парламента, лишь отмечается, что он передан на рассмотрение руководству.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал предстоящее контрнаступление ВСУ якобы крайне опасным, призвав заморозить конфликт без права перемещения войск и техники.

В то же время белорусский диктатор подтвердил, что собирается получить от Владимира Путина ядерное оружие.

В МИД Украины резко отреагировали на “мирные предложения” Лукашенко.

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Беларусь, Война в Украине, Владимир Зеленский, Олександр Лукашенко, Російська агресія, Україна-Білорусь
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