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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський пропонує розірвати угоду з Білоруссю про збереження держсекретів

Зеленський у Раді
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує розірвати Угоду з Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів.

Документ №0197 зареєстровано сьогодні, 12 квітня.

Сам текст закону поки що відсутній на сайті парламенту, лише зазначається, що його передано на розгляд керівництву.

Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав майбутній контрнаступ ЗСУ нібито вкрай небезпечним, закликавши заморозити конфлікт без права переміщення військ і техніки.

Водночас білоруський диктатор підтвердив, що збирається отримати від Володимира Путіна ядерну зброю.

У МЗС України різко відреагували на “мирні пропозиції” Лукашенка.

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Білорусь, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Олександр Лукашенко, Російська агресія, Україна-Білорусь
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

Маргарита Верещагіна
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