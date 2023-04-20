Сегодня, 20 апреля, Киевсовет должен рассмотреть вопрос расторжения договора аренды земли с посольством Российской Федерации.

Об этом перед заседанием горсовета заявил мэр Виталий Кличко.

Он выразил уверенность, что решение депутатов будет единодушным.

— Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству по возвращению имущества “дипучреждения” российских варваров в собственность украинского государства, — подчеркнул Виталий Кличко.

Также депутаты планируют расторгнуть и договоры аренды земли на Владимирском спуске. Это нужно для предотвращения строительства там и искажения склонов, входящих в буферную зону Святой Софии — наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что киевские депутаты от фракции Слуга народа предложили забрать земельный участок у посольства России, расположенного по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе.

Источник : КГГА

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