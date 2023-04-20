Київрада сьогодні має розірвати договір оренди землі з посольством РФ

Сьогодні, 20 квітня, Київрада повинна розглянути питання розірвання договору оренди землі з посольством Російської Федерації.

Про це перед засіданням міськради заявив мер Віталій Кличко.

Він висловив упевненість, що рішення депутатів буде одностайним.

– Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна “дипустанови” російських варварів до власності української держави, – наголосив Віталій Кличко.

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