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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Київрада сьогодні має розірвати договір оренди землі з посольством РФ

посольство РФ у Києві
Фото: УНІАН

Сьогодні, 20 квітня, Київрада повинна розглянути питання розірвання договору оренди землі з посольством Російської Федерації.

Про це перед засіданням міськради заявив мер Віталій Кличко.

Він висловив упевненість, що рішення депутатів буде одностайним.

– Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна “дипустанови” російських варварів до власності української держави, – наголосив Віталій Кличко.

Віталій Кличко, Київ, Посольство РФ
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