В МЗС розповіли, чи може Китай допомогти у закінченні війни РФ проти України

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник не виключає, що Китай може допомогти в закінченні війни Росії проти України.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті WAZ.

На запитання, чи зможе Китай допомогти досягнути миру або навіть переконати Росію піти з території України, заступник міністра відповів, що не вважає такий сценарій нереальним.

– Китайці, звісно, переслідують свої інтереси. Але я вірю, що справедливе, мирне рішення і припинення бойових дій більше корисні Пекіну, ніж цей масштабний, нескінченний землетрус для всього світового порядку, – сказав він.

За словами Мельника, телефонна розмова Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна стала великим кроком уперед у зміцненні зв’язків між країнами та припиненні російської агресії.

– Звичайно, китайський погляд на це може відрізнятисья від нашого. Для Києва виведення всіх російських військ з окупованих територій є неодмінною умовою,– зауважив Мельник.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Зазначається, що це була довга та змістовна бесіда.

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