Убрать русский язык: в Украине хотят обновить паспорт гражданина старого образца

Верховной Раде предлагают внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины. Они необходимы для документов старого образца, в которых указаны сведения людей на двух языках — украинском и русском.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень. По его словам, паспорт гражданина Украины должен быть только на государственном языке.

— Мы просим внести изменения в положение о паспорте гражданина Украины, которым предусмотреть, что паспорт составляется на государственном языке, согласно части 1 статьи 8 языкового закона, — отметил он.

Языковой омбудсмен обратил внимание, что сейчас в Украине действуют два бланка паспортов — биометрические и документ-книжка старого образца. Во втором варианте паспорта информация о гражданине, прописке и месте выдачи документа записана на государственном и русском языке.

— Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы, — подчеркнул Кремень.

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