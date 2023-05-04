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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Прибрати російську мову: в Україні хочуть оновити паспорт громадянина старого зразка

Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
Фото: Getty Images

Верховній Раді пропонують внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Вони необхідні для документів старого зразка, в яких вказані відомості людей двома мовами – українською та російською.

Про це заявив уповноважений із захисту державної мови України Тарас Кремінь. За його словами, паспорт громадянина України має бути лише державною мовою.

– Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною 1 статті 8 мовного закону, – зазначив він.

Мовний омбудсмен звернув увагу, що нині в Україні чинні два бланки паспортів – біометричні та документ-книжка старого зразка. У другому варіанті паспорта інформація про громадянина, прописку та місце видачі документа записана державною та російською мовою.

– Ми наполягаємо на уніфікації та приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми, – наголосив Кремінь.

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ID-паспорт, Паспорт, паспорт України, Українська мова
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