В этих советах нет противоречий: Подоляк о словах Верещук и Лубинца о паспорте РФ на ВОТ

В советах уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук гражданам на ВОТ нет никаких противоречий.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, нужно максимально стараться избегать получения российского паспорта, однако его стоит взять во избежание репрессий и пыток.

— Если вы имеете возможность не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, тогда берите. Принципиальная гражданская позиция заслуживает самой высокой оценки. Но никто не выиграет от увеличения числа украинских пленных или замученных граждан, — считает Подоляк.

Советник Офиса президента уверяет, что Украина не намерена преследовать граждан, которые пассивно получили российское гражданство для собственного выживания.

— Ключевое — пассивно, под жестким принуждением. Это одна из технологий запугивания со стороны РФ и безусловный признак системного геноцидного формата войны… В то же время каждый из тех, кто активно способствовали оккупантам, занимали должности в оккупационных администрациях, помогали в организации псевдореферендумов и под камеры брали российские паспорта, будет отвечать перед законом, — подчеркнул Подоляк.

Недавно Ирина Верещук призвала украинцев на временно оккупированных российскими войсками территориях не соглашаться на российское гражданство, отвергать сотрудничество с оккупантами, по возможности выезжать с ВОТ и ждать освобождения ВСУ.

В то же время омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что украинцы на временно оккупированных территориях должны взять российский паспорт или любым способом выезжать с ВОТ, чтобы сохранить собственную жизнь, иначе их могут арестовать и подвергнуть пыткам.

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