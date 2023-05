В ОПУ объяснили причину роста количества аварий на предприятиях России

На территории страны-агрессора России учащаются случаи аварий на железных дорогах или взрывы на критически важных предприятиях.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ряд факторов, почему так происходит.

По его словам, случаи аварийности являются следствием:

Briefly… The growth of mishaps on the railways and at critical enterprises in #Russia is a direct consequence of:

1. Growing governance weakness of the state (#RF)…

2. Loss of power control over the regions…

3. Emergence of aggressive and paramilitary protest (guerrilla)…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 5, 2023