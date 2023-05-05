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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В ОПУ объяснили причину роста количества аварий на предприятиях России

В ОПУ объяснили причину роста количества аварий на предприятиях России
Фото: УНИАН

На территории страны-агрессора России учащаются случаи аварий на железных дорогах или взрывы на критически важных предприятиях.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ряд факторов, почему так происходит.

По его словам, случаи аварийности являются следствием:

  • роста управленческой слабости России;
  • потери российскими властями контроля над регионами;
  • появления агрессивных и военизированных протестных групп в России;
  • нарушения сакральности “клана Путина”.

2 мая сообщалось, что в Брянской области РФ неизвестные взорвали железнодорожные пути, по которым проходил грузовой поезд с цистернами.

1 мая под Брянском произошел взрыв на железной дороге — с путей сошел грузовой поезд, который перевозил горючее и строительные материалы.

Взрыв, Михаил Подоляк, Офис президента, Россия
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