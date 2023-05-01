В Брянской области из-за подрыва железной дороги с рельсов сошел локомотив с топливом
На Брянщине в России из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил топливо и строительные материалы.
Российские пропагандистские СМИ сообщают, что это произошло в Унецком районе, там вспыхнул пожар.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, из-за инцидента пришлось приостановить движение поездов на этом участке. Он заявил, что обошлось без пострадавших.
Telegram-канал Baza пишет, что поезд состоял из 60 вагонов. После схождения с рельсов семь-восемь из них упали на бок.
29 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.
Площадь пожара составляла около 1 000 кв. м. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности, поскольку объем топлива очень большой.