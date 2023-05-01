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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Брянской области из-за подрыва железной дороги с рельсов сошел локомотив с топливом

В Брянской области из-за подрыва железной дороги с рельсов сошел локомотив с топливом

На Брянщине в России из-за подрыва железной дороги сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил топливо и строительные материалы.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что это произошло в Унецком районе, там вспыхнул пожар.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, из-за инцидента пришлось приостановить движение поездов на этом участке. Он заявил, что обошлось без пострадавших.

Telegram-канал Baza пишет, что поезд состоял из 60 вагонов. После схождения с рельсов семь-восемь из них упали на бок.

29 апреля стало известно о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе в районе улицы братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Площадь пожара составляла около 1 000 кв. м. Пожару был присвоен наивысший уровень опасности, поскольку объем топлива очень большой.

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Пожар, потяги, Россия
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