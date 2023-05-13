Анастасия Кожушко, редактор ленты
Украина делает успехи в вопросах вооружения и переговоров по вступлению в ЕС — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о прогрессе в вопросах артобоеприпасов большой дальности и скором начале переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.
Об этом он написал в своем Twitter.
Кулеба отметил, что эти вопросы он поднял на встрече министров иностранных дел ЕС в Стокгольме.
– Мы также освещали Формулу мира, F-16 для Украины, специальный трибунал, новые пакеты военной помощи, привлечение других государств и разминирование, – написал министр.
В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель поздравил главу МИД на встрече и подчеркнул, что “наше единство и поддержка Украины крепче, чем когда-либо, и они будут продолжаться, пока Украина не победит”.
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