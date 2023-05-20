Вернемся с еще большими возможностями для ВСУ: Зеленский о визите на саммит G7

Представители украинской власти договариваются о новых совместных шагах с партнерами на полях саммита Большой семерки (G7). Речь идет, в частности, об усилении Вооруженных сил Украины.

Об этом рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, который находится на саммите G7 в Японии.

– Координируем позиции с партнерами, готовим новые совместные шаги. Оборона: оружие, ПВО, истребители. Привлекаем больше стран и лидеров ради Украины. Формула мира. Долговременные программы поддержки Украины. Финансы и экономика, – перечислил президент темы переговоров.

Зеленский заверил, что по итогам этого визита украинские воины получат еще большие возможности.

– Уверен, вернемся из этого визита с еще большими возможностями для вас, наши защитники и защитницы!.. Не бывает такого дня, чтобы Украина не становилась сильнее! – заявил он.

Зеленский также рассказал о деталях переговоров с лидерами G7. Так, на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони обсуждалось усиление возможностей Украины защищаться от воздушного террора РФ.

С главой правительства Великобритании Риши Сунаком президент обсудил двусторонние отношения, оборону Украины.

– Поблагодарил за лидерство в развитии наших возможностей в небе – Британия очень активно взялась за современные истребители для Украины, и это исторические вещи, – уточнил Зеленский.

Темой переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди была украинская формула мира. Зеленский выразил надежду, что Индия присоединится к ее реализации, “примет участие в восстановлении международного порядка, основанного на правилах, необходимых всем свободным нациям”. Кроме того, обсуждалась поддержка в разминировании украинских территорий и укреплении нашей медицины.

Владимир Зеленский провел встречу и с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Ее темами были безопасность, оборона, экономика, объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза.

Состоялись переговоры и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

– Мы регулярно обмениваемся взглядами на ситуацию в сфере безопасности, рассматриваем те или иные варианты наших совместных оборонных и политических действий. Так и в этот раз. Содержательный разговор. Добавляет уверенности в нашем движении к победе Украины, — сообщил украинский лидер.

С Олафом Шольцем, канцлером Германии, Владимир Зеленский обсудил возможности ускорения “честного мира для Украины”, а также усиление совместной работы в рамках G7.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.